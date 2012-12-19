瑞银同意支付15亿美元以了结Libor操纵案

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透苏黎世12月19日 - 瑞银集团UBSN.VX表示,将支付14亿瑞郎(15.3亿美元),并承认其日本分支的不当行为,以了结有关该公司交易员操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧洲日圆利率期货合约的调查.该调查牵涉面很广,且有多个监管当局参与其中.
这是有史以来针对一家银行所作出的规模第二大的处罚,此前英国汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)在上周同意支付19.2亿美元,以了结在美国的一桩针对贩毒集团洗钱案的调查.(完)
(编译 丁琦; 审校 程琳)
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。