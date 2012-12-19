瑞银同意支付15亿美元以了结Libor操纵案

路透苏黎世12月19日 - 瑞银集团UBSN.VX表示,将支付14亿瑞郎(15.3亿美元),并承认其日本分支的不当行为,以了结有关该公司交易员操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧洲日圆利率期货合约的调查.该调查牵涉面很广,且有多个监管当局参与其中.

这是有史以来针对一家银行所作出的规模第二大的处罚,此前英国汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)在上周同意支付19.2亿美元,以了结在美国的一桩针对贩毒集团洗钱案的调查.(完)

(编译 丁琦; 审校 程琳)

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