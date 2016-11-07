养老金入中国股市短期引入增量资金有限 地产医药板块受欢迎--瑞银

路透北京11月7日 - 国际投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券首席中国策略师高挺周一表示，考虑到养老金将分批入市且实际入市比例不会太高，预计短期增量资金有限，但认为作为中长期配置资金的代表，养老金对市场风险偏好的影响应会在未来几年逐步体现。

总体来看，相较于险资和国家队，社保基金对中小创配置比例偏高，显示出略强的风险偏好。我们认为未来养老金的配置风格可能介于险资与社保基金之间；从三类资金的共同点来看，地产和医药是最受欢迎的板块。

以下是其报告的主要观点：

从机构持仓看未来养老金配置思路 据新华网报导，人社部透露基本养老保险基金投资运营即将启动，年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。据人社部测算，截至15年底基本养老金结余约4万亿，可用于投资规模约2万亿，其中投资股市上限30%。

考虑到养老金将分批入市且实际入市比例不会太高，我们预计短期增量资金有限。但作为中长期配置资金的代表，其对市场风险偏好的影响应会在未来几年逐步体现。我们从三季度机构配置情况看养老金的潜在配置思路。

险资：重仓金融、医药和地产 险资对金融板块有明显的偏好，三季度重仓板块依次为银行（53%）、地产（12%）、非银（7%）、医药（5%）。险资对周期性板块偏好较弱，采掘、钢铁配置比例较低。三季度期间，险资主要增持的有房地产、电子、非银，减持银行、计算机和家电。

国家队：三季度大幅减持金融，但仍为重仓板块 三季度国家队大面积减持金融，增配家电、交运和汽车。尽管如此，银行（24.5%） 和非银（14%）仍然在国家队重仓板块前列， 其次是建筑（5.1%）、医药（4.8%）和地产（4.7%）。从持仓市值来看，国家队三季度持股市值环比二季度基本持平，占流通市值比例微跌0.1ppt。

社保基金：重仓房地产和医药，3 季度增持地产、食品饮料三季度社保基金重仓板块依次为医药（ 12%） 、化工（7%） 、地产（6.6%）、传媒（6.2%）和计算机（6%）。与险资/国家队不同，社保基金对银行和非银配置比例相对较低。三季度期间，社保增持了化工、汽车、银行和地产。

总体来看，相较于险资和国家队，社保基金对中小创配置比例偏高，显示出略强的风险偏好。我们认为未来养老金的配置风格可能介于险资与社保基金之间；从三类资金的共同点来看，地产和医药是最受欢迎的板块。（完）