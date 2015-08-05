独家：瑞银曾收到揭发波多黎各分行不当贷款操作的警告邮件

路透纽约8月4日 - 根据路透见到的银行内部信函文档，瑞银集团(UBS)波多黎各一位分行经理曾向银行管理人员发出警告，称该行的经纪人怂恿客户进行不正当贷款操作；这发生在瑞银与波多黎各金融监管部门就此事达成520万美元和解协议的两年多之前。

路透见到的文件反映出，这名分行经理指控瑞银金融顾问鼓励投资者以证券公司账户做抵押进行贷款，购买更多瑞银打包的表现不佳的封闭型债券基金。

从文件来看，这名分行经理向银行当地管理人员通报了此事。该分行经理称，他被告知已经进行过审计工作，他的指控是“完全错误的”。

在2012年和2013年写给瑞银合规官员和一位地区经理的一系列电子邮件中，圣胡安的瑞银前分行经理Carlos Capacete写到，瑞银瓜伊纳沃分行的职员涉嫌进行不当贷款操作。这家分行现在已经关闭。出售的债券基金中有一些在2011年3月至2013年10月期间损失了几乎三分之二，到现在仍未回本。

瑞银发言人Karina Byrne说，该行不同意Capacete的说词。“一如公开记录中所陈述的，Capacete先生对公司提出指控，而这些指控已被一仲裁小组判定缺乏理据，而且他的上诉被驳回了。”Byrne说。

Capacete指控称他的薪资低于美国本土分行经理，但他的指控在2014年时遭到金融业监管局(FINRA)仲裁小组驳回。

Capacete称仲裁人员没有适当考虑到波多黎各法律，而且直到最后阶段才以瑞银扣住文件为由裁罚该行5,000美元。FINRA拒绝置评。(完)

(编译 王颖/李婷仪 审校 郑茵/王颖)

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