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国际财经 | 2015年 5月 5日 星期二 14:02 BJT

瑞银集团第一季净利同比大增88% 远高于分析师预期

路透苏黎世5月5日 - 瑞银集团(UBS) UBSN.VX周二公布，第一季净利较上年同期增长88%，远高于分析师预期。

这家瑞士最大的银行称，第一季净利为19.77亿瑞郎(21.1亿美元)，超过路透调查中分析师预计的11亿瑞郎。

“我对表现强劲的这一季感到满意，”瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)在一份声明中称。“我们仍然贴近客户，在风险方面遵守纪律，而且我们在各地区开展各种业务。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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