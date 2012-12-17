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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:43 BJT

瑞银面临Libor操纵案16亿美元和解罚金--报载

据瑞士报纸Tages-Anzeiger报导，为就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案达成和解，瑞银集团面临16.3亿美元的罚款。该报援引未具名消息人士的话称，瑞银将承认2005-2010年间在全球有36位交易员操纵了日圆Libor。瑞银一位发言人拒绝置评。路透

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