瑞银第一季净利骤降近三分之二 但新客户资金流入远超预期

路透苏黎世5月3日 - 瑞银(UBS)(UBSG.S)2016年首季净利骤降近三分之二，市场震荡冲击瑞银投行业务，同时也侵蚀其美国竞争对手的利润。

瑞银周二公布，2016年第一季净利润大减至7.07亿瑞郎(7.412亿美元。瑞银是瑞士第一大银行，也是世界最大的财富管理公司。

第一季净利基本符合路透调查的五位分析师平均预计的7.04亿瑞郎，但较上年同期的19.8亿瑞郎低了64%。

美国银行业者也呈现类似趋势，上月公布投资银行业务营收下降，因市况艰难，抑制了客户交易、投资或发行新证券的热情。

“市场表现负面，波动剧烈，以及基本宏观经济和地缘政治情势不稳，导致第一季客户避险意愿愈发明显，且成交量异常低，”瑞银在一份声明中称。

上年同期业绩非常强劲，夸大了同比跌幅。瑞银2015年第一季获利为近五年最高。

但瑞银两项私人银行业务的新客户净资产达到290亿瑞郎，为2008年以来历来第一季最高水平，且远超过调查预估，这为该业绩带来一线光明。

新资金净流入被视为是财富管理业务未来营收的重要指标。2015年底时客户资产净流出，很大程度是因为资金从欧洲及部分新兴市场撤离，当时一度令人质疑瑞银财富管理业务的营运状况。

瑞银同时表示，自2013年起至2016年3月，已经节约了12亿瑞郎的成本，预料可在2017年底前完成节省21亿瑞郎成本的目标。

在财报发布会上，瑞银详细列出达成2017年目标的各项提案，包括整合旗下财富管理及美洲财富管理业务。

瑞银第一类普通股资本比率为14%，低于2015年底时的14.5%。瑞银将此数据设定为派发股息的指标。

瑞银的目标是，若按全球规定的资本储备比率能够达到加权风险资产的13%以上、按自身压力测试的资本比率能够达到10%，则将把至少半数的获利发放给股东。(完)