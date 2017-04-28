瑞银第一季业绩大放异彩远超预期 主因理财业务重振雄风

路透苏黎世4月28日 - 瑞银集团(UBS)(UBSG.S)的理财业务实现久违重振，帮助该瑞士最大银行第一季度录得强劲业绩，创下金融危机以来同期第二佳绩。

利率上升、股市欣欣向荣及投资者人气改善为该行美国业务带来提振，同时亚洲市场改善也鼓励当地客户风险偏好上升。

瑞银是瑞士最大的银行，也是全球最大的财富管理公司。该行周五称，2017年第一季净利为13亿瑞郎(13.1亿美元)，高于路透访问的七位分析师预估均值9.19亿瑞郎，比最高的预估值都高。

股价开盘涨3%。

“关键亮点是该公司最为重要的理财业务强劲反弹，新资产净增幅引人瞩目，”Baader Helvea分析师Tomasz Grzelak在一份报告中说，该公司重申对瑞银股票的“买入”评级。

瑞银理财业务当季净新增资金为186亿瑞郎，增幅为7.6%，远高于该行3-5%的增长目标，美洲理财业务净新增资金为19亿美元。

理财业务毛利润率较前季实现增长，为两年来首见，分析师将该指标视为表明业绩将反弹的重要迹象。

该银行的普通股权益资本充足率(CET1)从2016年底的13.8%升至14.1%。(完)