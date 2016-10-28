瑞银第三季净利大降 料艰难市况持续并加大诉讼成本拨备

路透苏黎世10月28日 - 继周五公布第三季净利大幅下滑后，瑞银集团(UBS) UBSN.VX(UBS.N)维持对市场环境的黯淡前景预估，并加大了对抵押贷款支持证券不当销售相关诉讼成本的拨备。

“基本面宏观经济的不确定性以及地缘政治紧张关系继续加剧客户避险情绪，导致交易量大致偏低。负利率以及低于预期的利率水平仍构成相当大的阻力，”该行周五称，“这些状况在可预见的未来都不太可能改变。”

该行并称，执行瑞士的银行资本新标准以及国际银行监管框架的拟议变动，都将导致资本要求及成本的上升。

瑞银将抵押贷款相关诉讼拨备从截至6月底的9.88亿美元上调至14.1亿美元。

瑞银是全球最大的财富管理公司，其称截至9月底的第三季净利为8.27亿瑞郎(8.327亿美元)，远低于上年同期的21亿瑞郎。

净利同比降幅之所以如此大，是因为去年第三季的净利受益于一笔13亿瑞郎的净税项贡献。

税前获利增长11%至8.77亿瑞郎，归功于瑞士国内市场业务的强劲表现以及成本削减措施。

瑞银执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)在9月末时警告称，政治不确定性和围绕全球成长的担忧，导致瑞银面临交易量普遍低迷。

瑞银的投行业务营收并未像美国同业一样飙升，这是因为瑞银投行业务主要倾向于股市，而华尔街投行的业绩则主要受债券交易推动。

瑞银在金融危机后的战略虽然广受好评，但上述现象则是相对缺陷。这套战略是将业务重心放在资本需求较低的财富管理方面，同时压缩获利波动性更大、而且消耗资本更多的投行及固定收益业务。(完)