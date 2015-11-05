瑞银在上海自贸区设分支参与QDLP试点 年底推出私募基金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 国际知名投行--瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)周四宣布，旗下瑞银资产管理已于上海自由贸易试验区设立外商独资企业，参与合格境内有限合伙人（QDLP）项目试点，在中国成立私募基金，投资海外市场。
公司新闻稿称，新成立的瑞银海外投资基金管理（上海）有限公司已获批1亿美元QDLP额度，计划于今年底面向中国的机构投资者和高净值人士推出私募基金，投资于瑞银资产管理的海外另类及传统投资产品。 瑞银资产管理亚太区主管文庆生（Rene Buehlmann）指出，“我们在中国的业务平台，以及跨传统和另类资产类别的跨境投资能力，使得我们更有优势，为机构投资者和高净值客户把握住中国市场进一步开放所带来的机遇。”
瑞银资产管理是首批参与QDLP试点的国际资产管理公司之一。2011年，瑞银资产管理在北京成立其在中国第一家外商独资企业--瑞银环球资产管理（中国）有限公司，该公司为首家获得中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格的外商独资企业，从事房地产、私募股权和基础设施投资。瑞银资产管理还持有国投瑞银基金管理有限公司49%股权。
QDLP制度允许注册于海外的对冲基金和资产管理公司，向境内投资者募集人民币基金，并将所募集的资金投资于海外市场。QDLP、QDII（合格境内机构投资者）以及即将推出的QDII2（合格境内个人投资者），都是中国资本项下逐步放开的试点举措。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。