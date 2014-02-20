瑞银上调2014年金价预估 但对2015年预估不变

路透2月19日 - 瑞银集团(UBS)提高2014年对金银的均价预估，指因短线投资者信心改善。

瑞银将2014年金价预估提高8.3%至每盎司1,300美元，但对2015年的预估仍持平于每盎司1,200美元。

“尽管我们觉得金价达不到1,400美元以上，但跌穿1,200美元似乎也不太可能。我们上调金价预估，但在有限区间内，”策略师Edel Tully和分析师Joni Teves周三在一份报告中称。

瑞银称维持对美国经济及政策的基本预期不变，即美国2014年经济成长3%，美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步缩减货币刺激措施直至今年底，然后2015年中开始升息，这或将不利于金价。

瑞银还上调2014年白银均价预估从每盎司20.50美元至22.30美元。

“黄金人气改善应会给白银带来明显的正面溢出效应...”瑞银称。

现货金周三收跌0.06%至1,311.25美元。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 张明钧/徐文焰)

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