瑞银面临富豪客户忠诚度挑战

路透伦敦12月20日（记者 Chris Vellacott/Sinead Cruise） - 投资者称，瑞银UBSN.VX承认操纵伦敦银行间拆放利率(LIBOR)，这将考验该行私人银行客户的忠诚度；尽管过去丑闻屡出，这些客户仍支持瑞银。

瑞银首席执行官Sergio Ermotti正在逐渐缩小高风险的投行业务，认为回归财富管理将有助于该公司走出困境。

富豪们渴望将财富交给最安全的人管理，只有他们信任瑞银，该公司的财富管理业务才能保持住其光彩。

“过去一两年，瑞银被卷入各种事件中，重塑信任将需要一段时间；如果没有新的坏消息，可能需几年时间，”一名持有瑞银股票的投资经理表示。

随着瑞银的声誉受损，投资者认为无法知晓多少对风险敏感的客户会继续选择瑞银。

“判断私人客户、慈善机构或基金会是否会因此放弃与瑞银合作是非常困难的，”伦敦皇家资产管理公司（Royal London Asset Management）基金经理Neil Wilkinson指出。

“四季度到目前为止，我们看到的资金流动显示客户并未放弃瑞银。但是像这样的声誉受损很难控制，也不好评估。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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