瑞银面临富豪客户忠诚度挑战

美国终裁认定进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
路透伦敦12月20日（记者 Chris Vellacott/Sinead Cruise） - 投资者称，瑞银UBSN.VX承认操纵伦敦银行间拆放利率(LIBOR)，这将考验该行私人银行客户的忠诚度；尽管过去丑闻屡出，这些客户仍支持瑞银。
瑞银首席执行官Sergio Ermotti正在逐渐缩小高风险的投行业务，认为回归财富管理将有助于该公司走出困境。
富豪们渴望将财富交给最安全的人管理，只有他们信任瑞银，该公司的财富管理业务才能保持住其光彩。
“过去一两年，瑞银被卷入各种事件中，重塑信任将需要一段时间；如果没有新的坏消息，可能需几年时间，”一名持有瑞银股票的投资经理表示。
随着瑞银的声誉受损，投资者认为无法知晓多少对风险敏感的客户会继续选择瑞银。
“判断私人客户、慈善机构或基金会是否会因此放弃与瑞银合作是非常困难的，”伦敦皇家资产管理公司（Royal London Asset Management）基金经理Neil Wilkinson指出。
“四季度到目前为止，我们看到的资金流动显示客户并未放弃瑞银。但是像这样的声誉受损很难控制，也不好评估。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。