瑞银集团公布2010年以来最佳年度获利表现 并提高派息

路透苏黎世2月2日 - 瑞银集团(UBS)UBSG.VX公布全年度净利成长79%，创2010年以来最佳表现；该公司并打算提高2015年股息至每股0.85瑞郎，其中包括0.25瑞郎的特别股息，这个股息计划好于分析师预期。

瑞士最大银行瑞银集团周二公布2015年全年净利62亿瑞郎(60.9亿美元)，路透调查的分析师原预估净利为57.5亿瑞郎。

第四季净利9.49亿瑞郎轻松超越预期。

瑞银集团公布第四季财富管理部门净新资金外流34亿瑞郎，因新兴市场和欧洲的大量流出，盖过了亚洲及瑞士的流入。美洲财富管理部门的净新资金流入168亿美元。

瑞银称客户活动处于极低迷的水平，而且第四季避险情绪非常明显。瑞银第四季因重估递延税项资产而录得7.15亿瑞郎净税赋利得。瑞银已提列3.65亿瑞郎做为诉讼及监管事件的准备金。

“2016年开年以来市场表现不佳且极为震荡，低利率以及瑞郎的相对强势，特别是兑欧元，持续构成不利因素。”瑞银提及公司前景时说。

瑞银表示，监管成本仍将是一大负担，并称：“我们将在迈向公司财务目标的同时，继续执行已宣示的举措来把这些影响降至最低。”(完)