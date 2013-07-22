欧洲股市在金融股带领下触及七周高位

* FTSEurofirst 300指数涨0.14%，Euro STOXX 50指数攀升0.34%

* 瑞士银行触及两年高位，引发银行上涨

路透巴黎7月22日 - 欧洲股市周一升至七周高位，在瑞士银行UBSN.VX公布乐观的季度业绩后，金融股带领大盘攀升。

瑞银大涨2.5%，触及触2011年初以来首见水平，稍早该公司公布强于预期的业绩。

其他银行股也大涨，法国巴黎银行(BNPP.PA)急升1.7%，意大利裕信银行(CRDI.MI)劲扬2.5%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.14%，报1,210.70点，盘中触及6月初以来最高1,213.24点。

“市场焦点最终转回至公司业绩。迄今企业获利较好，尤其是美国银行业的业绩，本周又有160家标普500指数成份股企业公布业绩，”FXCM的分析师Vincent Ganne表示。

根据Thomson Reuters StarMine提供的数据，迄今已有约21%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中73%的获利超过或符合预期。

根据StarMine提供的数据，欧洲市场迄今已有约18%的STOXX 600指数成份股企业公布业绩，其中仅有51%的企业业绩超过或符合预期。

英国股市富时100指数.FTSE回落0.11%，至6,623.17点。德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.01%，报8,331.06点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.37%，报3,939.92点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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