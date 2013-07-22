欧洲股市在金融股带领下触及七周高位

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* FTSEurofirst 300指数涨0.14%，Euro STOXX 50指数攀升0.34%
* 瑞士银行触及两年高位，引发银行上涨
路透巴黎7月22日 - 欧洲股市周一升至七周高位，在瑞士银行UBSN.VX公布乐观的季度业绩后，金融股带领大盘攀升。
瑞银大涨2.5%，触及触2011年初以来首见水平，稍早该公司公布强于预期的业绩。
其他银行股也大涨，法国巴黎银行(BNPP.PA)急升1.7%，意大利裕信银行(CRDI.MI)劲扬2.5%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.14%，报1,210.70点，盘中触及6月初以来最高1,213.24点。
“市场焦点最终转回至公司业绩。迄今企业获利较好，尤其是美国银行业的业绩，本周又有160家标普500指数成份股企业公布业绩，”FXCM的分析师Vincent Ganne表示。
根据Thomson Reuters StarMine提供的数据，迄今已有约21%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中73%的获利超过或符合预期。
根据StarMine提供的数据，欧洲市场迄今已有约18%的STOXX 600指数成份股企业公布业绩，其中仅有51%的企业业绩超过或符合预期。
英国股市富时100指数.FTSE回落0.11%，至6,623.17点。德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.01%，报8,331.06点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.37%，报3,939.92点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。