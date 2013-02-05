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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 14:12 BJT

欧股业绩: 瑞银第四季和全年转为净亏,受累于LIBOR罚款及重组费用

路透苏黎世2月5日 - 瑞银集团称,由于伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案的15亿美元罚款,以及裁员1万人的重组计划费用,2012年第四季和全年转为净亏.

瑞银宣布,2012年每股派息0.15瑞郎(0.17美元).其2011年在金融危机后首次派息,仅有象征性的0.10瑞郎.

瑞银第四季净亏18.9亿瑞郎,路透调查的预估中值为亏损20.78亿瑞郎.(完)
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