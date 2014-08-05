瑞银证券在上海成立瑞银期货 注册资本1.2亿元人民币

路透上海8月5日 - 在中国一些大中型券商纷纷收购期货公司后，瑞银集团UBSN.VX参股的瑞银证券亦收购了国内一家期货公司，新组建的瑞银期货近日在上海成立，除现有的大宗商品期货经纪业务外，瑞银期货下一步将拓展金融期货经纪服务。

瑞银证券周二发布新闻稿称，在瑞银证券收购上海普民期货经纪有限公司多数股权的申请获得监管当局的批准后，有关交易已于近期完成。瑞银期货注册资本为1.2亿元人民币，瑞银证券持有其95.42%股权。

“我们致力于向国内和国外客户提供最全面的服务，而开拓期货经纪服务是实现这一目标的重要一步。”瑞银证券中国证券业务总监及瑞银期货董事长夏阳表示。

他说，“期货经纪业务具有很强的增长潜力，我们非常期待进入这个市场。十八届三中全会提出鼓励金融创新与丰富金融市场层次和产品，更多新的期货产品有望推出市场。”

中国已推出沪深300指数期货、国债期货两个金融期货品种。去年，这两个金融期货的交易量占全部期货产品交易量的52.7%。

瑞银证券是中国首家外资入股的全牌照券商，瑞银集团持有20%股权，为其第二大股东。目前瑞银在QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）的交易和电子交易业务上，处于市场领先地位。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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