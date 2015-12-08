明年超配欧元区和日本股票 亚洲看好中国和新加坡--瑞银

路透上海12月8日 - 国际知名投行瑞银周二表示，明年虽然中国经济将持续放缓，但全球增长有望温和加速，看好全球股票和信用债两大类资产。建议超配欧元区和日本股票，标配美国市场和新兴市场；在亚洲股市内，相对看好中国和新加坡。

瑞银财富管理大中华区首席投资总监胡一帆指出，明年全球主要发达国家的总体增长向好。通胀低迷支持全球宽货币政策，整体环境利于风险投资。因欧元区经济逐渐复苏及欧洲央行继续量化宽松，使得明年欧元疲软及公司盈利能力上升，欧元区公司将受益。

她认为，虽然美国宏观经济向好，但能源行业继续下滑和美元持续走强将影响整体收益，建议标配美国股票。而能源和材料板块在英国股市中权重较高，但其饱受大宗商品价格低迷之苦，加上英镑相对走强，因此建议低配英国股票。

她并预计，随着美国步入加息周期，未来六个月亚太货币兑美元有可能下跌5%，投资者应该对冲此项风险。预计明年全年人民币兑美元贬值3-5%，至6.6-6.8区间内。人民币汇率近日承压，主要是因为美国加息预期提前体现、中国外汇储备数据疲弱显示资本仍在大量流出等。

人民币兑美元近日连续刷新近三个半月新低，周二午盘报6.4181元。

相对于信用债券，瑞银更看好亚洲区的股票，建议加码中国（主要是港股）和新加坡股票，减码泰国和马来西亚。看好中国和新加坡的逻辑是：虽然这两个国家明年经济仍将下行，但趋势较稳定，经济不会出现大起大落，而且当地上市公司的估值较便宜。

中国经济在持续放缓及货币政策宽松，国内出现“资产荒”，越来越多的投资者开始关注全球资产配置，分散单一区域投资风险。（完）