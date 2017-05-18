近八成香港百万富翁认为市场的不可预测性前所未有--瑞银

路透香港5月18日 - 瑞银集团的财富管理部门周四发表最新调查显示，近八成香港百万富翁认为他们目前处于历史上最不可预测的时期，且受资讯膨胀之苦，情绪比事实更能影响公众的观点。

瑞银财富管理于今年1-2月在英国、意大利、瑞士、墨西哥、香港、新加坡和日本七大市场访问了2,842位百万富翁（香港占401位），即拥有100万美元可投资资产（不包括房地产）的人士，当中至少30%受访者为女性，以调查他们对不可预测性的看法。

调查结果还显示，约60%香港受访者认为，大数据等新科技能帮助他们应对不确定因素，相比之下，全球只有46%的富裕人士持此观点。对于大数据、人工智能和机械人，香港企业家的态度比其他市场更加积极。

近70%的受访者认为自己能准确评估不确定事件所带来的金融风险。在2008年全球金融危机之后，香港的富裕人士比其他地区更愿意承担风险。

尽管通胀使现金贬值，现金仍然是投资者在不确定性时期安全的首选。77%的受访者表示，现金能保障财务安全。虽然绝大多数人认同在亚洲以外分散投资很重要，但只有不到20%的香港百万富翁将考虑分散投资在美国，而分散投资于欧洲市场则只有12%。

瑞银财富管理香港区市场经理Jean-Claude Humair表示，“有些人或许认为当今世界相比之前更容易预测，不过全世界富裕人士的看法恰恰相反。经过去年的各种不确定性事件后，很多人认为我们现在处于一个非常难以预测的时代，政治、经济、社会和金融风险都显着提高。”

因此他建议，客户应专注于长远目标，对各类资产和地区进行多元化投资，构建均衡的投资组合。

根据瑞银信心指数，近半（47%）的香港百万富翁对未来持乐观态度，只有15%感到悲观。52%的香港百万富翁预计自己的财务状况在未来的12个月内将有所改善；相比之下，仅有11%的香港百万富翁预计自己的财务状况在未来的12个月内会变差。

五成受访者对对未来的个人财务状况和宏观经济背景感到乐观，相比之下，只有12%的受访者对此感到悲观。感到乐观的主要原因在于能够寻找安全的投资选择；71%的受访者认为香港市场是安全的投资，认为实体资产和现金安全的受访者分别为79%和77%。

对于香港股市前景，瑞银财富管理投资总监办公室股票分析师霍慧敏称，预期港股短期维持窄幅上落的格局，现时MSCI香港指数.MSCIHK预测市盈率15倍已经反映出大部分利好的基本因素，而该行偏好于澳门博彩股、亚洲金融股、综合类企业以及个别消费品牌，对地产股则持中性看法，鉴于通胀升温对整体消费板块和公用股持审慎看法。

该行又维持对美国股票相对正面的看法，因企业盈利不断改善，为股市注入上升动力，并相信美国总统特朗普就职后市场对其政策的期望已经降低，故近日的特朗普危机不会对企业盈利增长造成影响。（完）