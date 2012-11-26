瑞银因流氓交易员案被英国当局罚款近3,000万英镑

路透伦敦11月26日电---英国金融服务局(FSA)宣布,对瑞士投资银行瑞银(UBS)UBSN.VX罚款2,970万英镑(4,760万美元),因为该行在系统和内控方面存在过失,才使交易员阿多博利(Kweku Adoboli)在伦敦的未授权交易中造成逾20亿美元亏损.

"瑞银未对自身事务尽到组织与控制责任,在风险管理体系充足的情况下,未能对伦敦分支的业务起到应有的管理作用."FSA周一发布声明称.

阿多博利上周被判处七年监禁,他承认开展了远超授权限制的交易行为.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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