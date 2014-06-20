独家：瑞银债券基金销售遭美国调查--律师

路透纽约6月19日 - 据一些投资者的律师们表示，美国当局正在对瑞银 UBSN.VX进行刑事诈骗调查，因为该公司在波多黎各的一名前经纪人涉嫌引导客户通过违规借款购买共同基金，而后来这些基金价格大跌。

问题的核心在于，瑞银在波多黎各和美国的高管，是否对该公司犹他州分支对客户贷款的使用违反自身贷款制度的事情知情。如果他们知情而未加以制止，就对这起欺诈嫌疑负有刑事责任。

这次调查又给瑞银增添新麻烦，自金融危机以来该公司已经经历大量次诉讼和调查。上周独立分析师预计，该公司可能要为涉嫌操纵汇市， 支付80亿美元罚款及和解费用。

律师称，投资者由于购买了瑞银出售的封闭式基金赔掉了大部分钱。瑞银出售的这些产品已经遭到数起诉讼和监管机构调查。这些基金与瑞银承销的波多黎各政府债券打包在一起，去年夏末时投资者对波多黎各经济状况和还款能力的担忧加剧，导致这些基金价格大幅下跌。

瑞银驻纽约的发言人Karina Byrne表示，该公司去年已经解雇了涉事经纪人Jose Ramirez并展开内部调查。

她还表示，瑞银已经在季报中披露了当局对债券基金价格下跌进行调查的事实，但对引起当局刑事调查的问题拒绝进一步置评。

律师称，美国联邦调查局(FBI)已经约谈了数位客户，美国证券交易委员会(SEC)也参与了调查。(完)

(编译 李春喜 审校)

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