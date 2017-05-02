瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案

路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团(UBSG.S)已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。

美国中央和西部企业信用合作社于2006年和2007年购买了约11.5亿美元的住房抵押贷款证券，瑞银遭控在相关风险方面误导了他们。美国信用合作社管理局(NCUA)称，上述和解金解决了这项官司。

瑞银在去年就已以7,930万美元来解决其与另外两家信合社的类似诉讼。NCUA说，瑞银并未承认有不当行为。

瑞银发言人Erica Chase在电邮中称：“随着今天达成和解，另一项遗留问题已获解决。”(完)