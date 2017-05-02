瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团(UBSG.S)已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
美国中央和西部企业信用合作社于2006年和2007年购买了约11.5亿美元的住房抵押贷款证券，瑞银遭控在相关风险方面误导了他们。美国信用合作社管理局(NCUA)称，上述和解金解决了这项官司。
瑞银在去年就已以7,930万美元来解决其与另外两家信合社的类似诉讼。NCUA说，瑞银并未承认有不当行为。
瑞银发言人Erica Chase在电邮中称：“随着今天达成和解，另一项遗留问题已获解决。”(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
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路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。