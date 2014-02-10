独家：瑞银率先向美国举报外汇市场遭操纵讯息 以求豁免--消息

路透伦敦2月7日 -熟知内情的消息人士对路透说，瑞银集团(UBS)UBSN.VX去年9月与美国当局接触，提供与外汇市场操纵案调查相关的讯息，以求万一被控违规时能获得反垄断豁免。

三名消息人士说，瑞银正寻求利用美国司法部反垄断部门的一项计划，即率先举报与某一团伙相关的不当行为的公司，如果配合调查且提供团伙其他成员的讯息，则可以被免除反垄断指控。

Libor利率遭操纵案迄今已让全球涉案银行付出约60亿美元的罚款与和解金。消息人士说，在6月有涉及类似外汇市场不当操纵行为的银行名单浮现后，瑞银希望迅速采取行动举报。

目前为止，尚无银行或个人被指控有不法行为，但包括瑞银在内的各家银行均表示正在配合当局调查。还不清楚其它银行是否也想利用司法部的豁免规定。

瑞银对此事不愿置评，仅指出其在10月公布的第三季财报中称，在6月有报导说外汇市场有违规行为之后，瑞银已经开始展开内部检讨。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。