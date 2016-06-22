瑞银称英国公投或加剧市场波动 影响其执行部分指令

路透伦敦6月21日 - 瑞银周二向其客户发出警告称，如果本周的英国公投影响到流动性、或是导致市场极度波动，则该行可能无法执行其电子交易平台上的一些指令。

英国周四将就在欧盟的去留问题举行公投，结果预计周五早上将揭晓，届时可能会引起金融市场大幅波动，特别是英镑。

瑞银称，无论结果如何，市场的波动性都有可能上升，并影响到交易量，进而可能影响到该行执行客户仓位操作的能力。

“在发生极端市场波动、导致某些货币流动性有限的情况下，我们可能无法按照在正常市况下的价位或方法来执行限价单或获利了结单，”瑞银称。

泛欧交易所运营商Euronext也计划在波动性和交易量加大的情况下采取特殊措施。(完)