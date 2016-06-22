瑞银称英国公投或加剧市场波动 影响其执行部分指令

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月21日 - 瑞银周二向其客户发出警告称，如果本周的英国公投影响到流动性、或是导致市场极度波动，则该行可能无法执行其电子交易平台上的一些指令。
英国周四将就在欧盟的去留问题举行公投，结果预计周五早上将揭晓，届时可能会引起金融市场大幅波动，特别是英镑。
瑞银称，无论结果如何，市场的波动性都有可能上升，并影响到交易量，进而可能影响到该行执行客户仓位操作的能力。
“在发生极端市场波动、导致某些货币流动性有限的情况下，我们可能无法按照在正常市况下的价位或方法来执行限价单或获利了结单，”瑞银称。
泛欧交易所运营商Euronext也计划在波动性和交易量加大的情况下采取特殊措施。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。