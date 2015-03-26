专访：瑞银瞄准亚太财富管理业务增长--执行长

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 全球最大的财富管理公司瑞银集团UBSG.VX的执行长表示，预计未来10年内，亚太地区资产占其管理资金总额的比例将增至多达30%。
根据银行文件，截至2014年底，瑞银财富管理业务管理着约2.04万亿(兆)美元资产，其中一半为美国资产。
“如果亚洲业务(占该行资产管理总额)的比例从目前的10%升至接近30%，我不会感到意外，”瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)最近接受路透采访时称。
中国的财富创造将是该行在亚太扩大业务的主要推动力。瑞银最新财报显示，过去四个季度，来自包括日本在内亚太地区的新资金净额达267亿瑞郎(278.4亿美元)，来自美国的新资金为100亿美元。
“我们确实预计财富创造在中国是个重大题材，”他说，“从盈利能力、业务范畴和规模来说，中国业务都非常大且非常重要。”
埃尔莫提称，中国进一步开放资本市场、尤其是债券资本市场是很重要的，以削弱经济对银行融资的依赖。
瑞银目前在中国有约500名员工。他还表示，该行计划未来10年“大幅增加”在华员工人数，大部分新聘员工隶属财富管理业务。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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