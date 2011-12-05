瑞银称有钱客户需要更快的理财建议

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透苏黎世12月5日电---瑞银集团（UBS）UBSN.VX(UBS.N)财富管理主管Juerg Zeltner周一称，有钱的客户需要更好、更快的建议，以便在市场波动中迅速做出投资决策。
Zeltner在瑞士《时报》（Le Temps）撰文称："传统的个人银行模式正受到质疑。人们现在需要的是快速投资和积极的建议。"
"因为探寻潜在投资机会时，时机可能是决定性因素，特别是在眼下环境中，将投资想法付诸实践的过程需要大幅缩短。"
Zeltner称，理财行业正面临结构调整，大型银行更可能拥有适应市场状况的各种渠道、以及多样化的产品。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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