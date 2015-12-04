欧洲个股：瑞银将回购160亿瑞郎债券

路透苏黎世12月4日 - 瑞银集团(UBS) 周五表示，将要约回购大约160亿瑞郎(161.3亿美元)的优先和次级债券，定于12月15日结束。

瑞银将以现金回购17期优先、次级和有担保债券，周五的要约声明将有详细说明。

瑞银称，此举旨在保持强劲的流动性、融资和资本状况的同时，优化利息费用。这次回购预计对该公司的普通股权益一级资本充足率没有“重大影响”。

根据陆续实施的巴塞尔III规定，这次回购涉及的次级债券目前属于二级资本，但自2019年起将不被算为二级资本。

瑞银在公告中称，“我们预计2015年第四季计入一笔与这次回购相关的费用，将被归为集团资产和负债管理项目下的其他负收入”。(完)