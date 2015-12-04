欧洲个股：瑞银将回购160亿瑞郎债券

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透苏黎世12月4日 - 瑞银集团(UBS) 周五表示，将要约回购大约160亿瑞郎(161.3亿美元)的优先和次级债券，定于12月15日结束。
瑞银将以现金回购17期优先、次级和有担保债券，周五的要约声明将有详细说明。
瑞银称，此举旨在保持强劲的流动性、融资和资本状况的同时，优化利息费用。这次回购预计对该公司的普通股权益一级资本充足率没有“重大影响”。
根据陆续实施的巴塞尔III规定，这次回购涉及的次级债券目前属于二级资本，但自2019年起将不被算为二级资本。
瑞银在公告中称，“我们预计2015年第四季计入一笔与这次回购相关的费用，将被归为集团资产和负债管理项目下的其他负收入”。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。