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国际财经 | 2015年 3月 30日 星期一 11:46 BJT

法国当局调查瑞银旗下分支 要求支付4000万欧元保证金

路透苏黎世3月27日 - 瑞银UBSN.VX周五表示，旗下法国分支正在接受法国当局的调查，并被要求支付4,000万欧元保证金。这表明长久以来对该行涉嫌帮助客户避税调查升级。

瑞银表示，将对此决定发起申诉。

“全力配合调查三年后，我们认为在这方面并没有任何犯罪行为，”瑞银在电邮声明中称。

“要求我们交付保证金让我们大感意外，我们认为这是种惩罚。”(完)

(编译 许娜 审校 高琦)

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