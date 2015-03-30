法国当局调查瑞银旗下分支 要求支付4000万欧元保证金

美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透苏黎世3月27日 - 瑞银UBSN.VX周五表示，旗下法国分支正在接受法国当局的调查，并被要求支付4,000万欧元保证金。这表明长久以来对该行涉嫌帮助客户避税调查升级。
瑞银表示，将对此决定发起申诉。
“全力配合调查三年后，我们认为在这方面并没有任何犯罪行为，”瑞银在电邮声明中称。
“要求我们交付保证金让我们大感意外，我们认为这是种惩罚。”(完)
(编译 许娜 审校 高琦)
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路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。