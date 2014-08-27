专访：瑞银财富管理增持北美股票而减持欧股--首席投资官

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透伦敦8月26日 - 全球最大的财富管理机构--瑞银财富管理周二称，该公司已经增加了对北美股票的持仓配比，削减欧洲股票持仓，因看好近期美国企业财报和增长数据。
“我们已经继续加码股票配置，这个月我们降低了欧洲股市的配比，并将这部分资金转向美国和加拿大股市仓位，”瑞银财富管理的全球首席投资官Mark Haefele接受路透专访时表示。
“美国财报季表现远胜于欧洲，第二季国内生产总值(GDP)增速为4%。欧洲同期没有增长。”
该公司是全球最大的财富管理机构，管理着2.1万亿美元。
Haefele还表示，资金流数据支持全球富人进一步转向股市的预期，该公司客户仍保持高达30%的现金持仓，与全球金融危机后的情况大体一致。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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