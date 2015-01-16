《阳歌专栏》UC浏览器结盟Facebook 奇虎牵手微软

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**UC浏览器结盟Facebook 奇虎牵手微软**

一句话：UC浏览器与Facebook在印度合作，看起来是不错的选择，将有助其全球扩张；奇虎360与微软的新合作看起来基本是无足轻重的炒作。

报导称，阿里巴巴旗下的UC浏览器可能和全球社交巨头Facebook进行大规模合作。此外，奇虎360与微软在广告服务上合作，这看起来没什么意思，但可能也是大事。奇虎近期进行了一系列合作，似乎意在为低迷的股价注入活力，失去耐心和失望的投资者迅速抛售奇虎股票。

很多人认为UC浏览器可以走向全球，媒体反复报导很多中国互联网巨头对其示好，去年该公司被阿里巴巴收购。当时的报导暗示UC浏览器的估值超过10亿美元，但该公司的CEO称实际数字要高得多。我从去年底开始使用UC浏览器，主要出于技术原因。该产品设计得非常好，很容易使用。从设计角度看，该产品和市场主流产品Internet Explorer, Firefox和Chrome不相上下。

UC浏览器希望走向全球，已经推出国际版。UC浏览器与Facebook的合作相对有限，印度互联网用户使用UC浏览器上网时，将获得实时Facebook提醒。报导称，这是Facebook首次与浏览器厂商进行这样的合作。

此举显然与Facebook近期在中国采取的行动一致，该公司联合创始人扎克伯格非常希望进军中国市场。媒体本周早些时候报导称，Facebook此前探讨了投资小米，也与百度(BIDU.O)洽谈过合作。

UC浏览器和Facebook的合作对双方都有利。印度市场相对不成熟，和中国有很多相似的地方。如果合作顺利，UC浏览器可以通过合作加强在更有竞争性市场中的地位。合作有助于加强阿里巴巴和Facebook的关系，为将来的合作打下基础。

奇虎与微软的合作看起来主要是规模很小的市场营销合作，似乎包括两家公司提供的广告服务。这样的服务是百度和谷歌(GOOG.O)的主要营收来源，奇虎和微软也试图发展类似的服务，从搜索服务中获利。

奇虎近期推出好搜，取代之前的360搜索，后者在推出不到三年的时间里获得了中国搜索市场约三分之一的市场份额。奇虎在美国上市的股票去年大涨，一度达2013年股价的四倍，因投资者对搜索服务期待很高。但去年3月股价触顶后已经下滑超过一半，因为投资者对搜索业务获利进程缓慢失去耐心。微软的Bing搜索服务也存在类似的问题，我觉得两家公司的合作不会给他们带来多少益处。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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