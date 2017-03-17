俄铝今在上证所完成首期公司债发行 为首单一带一路熊猫债

证监会处罚涉上海司度案的机构 中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透上海3月17日 - 据上海证交所周五宣布，俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）(0486.HK)今日成功完成2017年首期公司债券发行，这标志着首单“一带一路”沿线国家企业在中国发行的熊猫债券顺利落地。
俄铝公司是世界第二大原铝及铝合金生产商，是首家在中国发行熊猫债券的“一带一路”沿线国家企业。本期债券由中国国际金融有限公司(3908.HK)承销，期限三年（附两年末投资者回售权），债项评级为AAA，发行规模10亿元人民币，票面利率为5.5%。
上证所指出，本次熊猫债券的成功发行是“一带一路”沿线国家企业在中国资本市场融资的有益尝试，拓宽了沿线国家企业的融资渠道。下一步，该所将根据中国证监会的部署，进一步深化交易所债券市场对外开放，更好的服务于“一带一路”建设。
境外公司发行人民币公司债，俗称熊猫债。上证所自2015年11月起开展熊猫债券试点工作，目前，已有普洛丝洛华中国海外控股（香港）有限公司、越秀交通基建有限公司(1052.HK)、中国燃气控股有限公司(0384.HK)、北控水务集团有限公司(0371.HK)等多家境外企业在上交所发行了熊猫债券。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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