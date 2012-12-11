阿姆斯特朗将有三周时间决定是否对UCI裁决上诉

国际自盟(UCI)周一表示，已经正式通知兰斯·阿姆斯特朗UCI将取消其1998年7月之後的所有奖项荣誉，阿姆斯特朗可以在三周内选择是否对这一裁决上诉，这一通知是12月6日正式下达至阿姆斯特朗律师的。国际奥委会表示将在三周上诉期之後再决定是否取消其2000年悉尼奥运会个人计时赛铜牌。路透