中国基金：易方达UCITS ETF规模增至3,300万美元，受益于A股可能纳入MSCI

****主要国家经济指标预测--6月21日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。
公司新闻稿称，该产品推出接近三年，规模迅速增长成为欧洲市场上中资同类基金中的最大MSCI中国A股指数ETF。伴随着中国A股可能不久就将纳入MSCI全球新兴指数, 或将吸引大量的国际资本流入中国股票市场，因此AUM增长是自然的结果。
新闻稿指出，可以预见，将有更多境外资本涌入中国在岸股票市场。为更好抓住这一机遇，境外投资者应进一步增加对于中国市场的了解；而香港本地机构不仅需要了解中国的投资者，更需敏感掌握纽约伦敦等地投资客的各种需求。无论境内境外，都应积极准备。
易方达香港与全球规模最大的独立大宗商品ETF供应商之一的ETF Securities合作推出ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF（非香港认可基金），是欧洲首支追踪MSCI中国A股指数的实物UCITS ETF。2014年5月19日于伦敦证券交易所、 德意志交易所（彭博代码CASH GY）和纽约泛欧交易所阿姆斯特丹上市。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)