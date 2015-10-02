综述：美国制造业和就业数据喜忧参半 美联储升息前景如雾里看花

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿10月1日 - 美国制造业成长步伐9月放缓，而初请失业金人口数据直指就业市场供应收紧，两项数据传递的有关美国经济体质的信号相互矛盾，可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息计划变得更加复杂。
美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，为2013年5月来最低，且略低于路透调查分析师的预估中值50.6。
尽管数据高于50的荣枯分水岭，显示制造业活动仍在扩张，但在过去一年间扩张速度大幅放缓，因美元走强限制了出口。
近期，中国成长放缓拖累全球经济表现，美联储在上月政策会议上，屈从于对全球成长和金融市场震荡的担忧暂缓升息，令不少华尔街人士意外。
ISM指数出口分项指标持稳在46.5，连续第四个月萎缩。
制造业数据公布后，美元兑欧元和日圆跌至日低，美国公债收益率也走低。美股回落。
另外，美国劳工部公布，上周初请失业金人口小幅增加，不过仍处在15年低位附近，且四周均值下降。
数据显示，截至9月26日当周，初请失业金人口增加10,000人，经季节调整为27.7万。
“从历史标准来看，目前请领失业金的人数相当低，反应就业市场供应很紧蹙，”Amherst Pierpont Securities的分析师Stephen Stanley表示。
综合来看，周四数据所反应出的美国经济状况喜忧参半，使美联储在升息问题上陷入两难境地。联储决策者希望看到有明确的迹象显示总体经济成长足够强劲，能支持升息。
美国经济和就业市场看似在稳步复苏，这提振了美联储可能在今年或明年初升息的预期。
但全球经济增长放缓，以及金融市场大幅震荡让美联储心存顾虑，他们担心这可能拖累美国成长，并使国内通胀保持在危险的低位。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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