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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 21日 星期四 14:45 BJT

欧足联承认乌克兰进球被错判为无效

欧足联裁判工作负责人科里纳承认，乌克兰被漏判一个进球“是不幸的误判”。当时乌克兰球员德维奇在对阵英格兰一役中的射门，电视重放显示皮球已经越过了球门线，但当值裁判裁定不是进球，引发东道主国之一的乌克兰方面的愤怒。路透

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