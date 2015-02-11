三菱UFJ金融集团计划增加外部董事数量--消息人士

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透东京2月11日 - 熟悉情况的消息人士称，三菱UFJ金融集团(8306.T)计划在董事会中增加更多来自外部的董事，管理结构更加偏向美式风格。
日本政府一直要求企业增加外部董事，在当前大型日企坐拥海量现金的情况下，帮助提升股东利益。
海外投资者长期批评日本企业的孤岛文化，认为其忽视股东而偏向雇员和商业合作伙伴，导致股东权益报酬率(ROE)持续偏低。
财务大臣麻生太郎上月称囤有大量现金的企业为“守财奴”，并称改善公司治理将促使这些企业把手中的资金用于增加资本支出、提高薪资以及股东分红。
三菱UFJ金融集团还需要调整公司治理标准，令其能够适应管理快速扩张的海外业务。
消息人士称，三菱UFJ金融集团计划增加外部董事人数，但具体数量尚未决定。董事会现有15名成员，外部董事有五名。该消息人士未获授权公开讨论此事。
消息人士表示，该行将在6月年度股东大会上就此事进行投票。
三菱UFJ金融集团发言人拒绝置评。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)