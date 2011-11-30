中国有意投资乌干达公路铁路建设

路透坎帕拉11月29日电（记者 Elias Biryabarema）---据乌干达总统办公室声明，中国表示有意愿在乌干达建设公路与铁路。近年来，中国已在乌干达迅速扩张其经济足迹。

声明称，中国国防部长梁光烈於周日开始了对乌干达的访问，在与乌干达总统穆塞韦尼（Yoweri Museveni）的会谈中，梁光烈表示了上述意思。

声明写道："来访的中国国防部长说，中国企业对乌干达的铁路与公路建设会感兴趣。"

在过去五年，中国投资了数亿美元，用於乌干达交通与通信基础设施的发展，以及乌干达政府办公楼的建设。

其中有两个最主要的项目，一个是2007年中国承接的总投资9,300万美元的总统府大楼建设，另一个是连接该国首都坎帕拉与恩德培国际机场的收费公路建设。

中国海洋石油总公司(0883.HK)也与法国石油公司道达尔(TOTF.PA)提议，和在乌干达拥有油田的伦敦上市石油公司Tullow Oil(TLW.L)组建合作夥伴关系，共同开发乌干达新兴的石油行业，该提议正等待乌政府批准。

若获批准，该夥伴关系预计将开启一项100亿美元的投资，以在乌干达西部艾伯丁盆地（Albertine basin）启动石油生产。2006年此处发现石油。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。