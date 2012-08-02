乌干达埃博拉病毒疫情已致16人死亡

路透坎帕拉8月1日电(记者 Elias Biryabarema)---乌干达卫生官员周三表示，乌干达西部爆发的埃博拉病毒疫情又造成两人死亡，目前该病毒已造成16人死亡，但他们希望最严重的情况已经过去。

在病毒最先爆发的基巴莱(Kibaale)地区，18人被安置在当地一家医院的隔离病房，卫生工作组走访各村庄以隔离可能感染的病人，并建议其他人采取预防措施。

目前并无治愈埃博拉病毒感染的具体疗法。埃博拉病毒通过亲密接触及唾液、呕吐物、粪便、汗、精液、血液等体液进行传播。

卫生官员希望不要重演当地2000年遭遇的埃博拉疫情，当时有425人受感染，其中超过半数患者死亡。

基巴莱地区的卫生官员Dan Kyamanywa表示：“很遗憾，我们又接获两起死亡案例……但让我们松口气的是，我们没有收到更多最新死亡报告。”他说，这两起最新死亡案例发生在周二晚间。

乌干达卫生部发言人Rukia Nakamatte对路透表示，至多176名疑似与埃博拉病毒受害者有过接触的人也处於监控中，但迄今尚无人出现发病迹象。

邻国肯尼亚称正在监控一名疑似埃博拉病毒患者。目前，这名男子已被安置到该国Siaya地区一家医院的隔离病房中。

肯尼亚公共健康和卫生主管表示，这不太可能是埃博拉病毒，但肯尼亚国会议长要求公共卫生部长就此事发表声明。

乌干达当局上周证实，位於首都坎帕拉以西约170公里的基巴莱地区爆发埃博拉病毒疫情。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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