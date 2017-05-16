港报社评：立会查UGL横生枝节，特首办行事有欠磊落--明报5月16日

立法会调查行政长官梁振英UGL事件横生枝节，专责委员会副主席、民建联议员周浩鼎就委员会的研究范围，提出修订建议，惟有关文件原来曾由特首办修改。细观特首办修订前后的文本，虽然未有实质收窄委员会的研究范围，然而特首办若对研究范围有意见，理应光明正大向委员会提出，而不是私下接触议员，至于周浩鼎容许特首办「代劳」修改其建议文件，就更是奇乎怪哉，令人对委员会的独立性产生不必要的怀疑，特首办和周浩鼎有必要合理交代。

去年底，立法会主席梁君彦接受非建制派议员的呈请，成立专责委员会调查梁振英上任前与澳洲企业UGL签订协议收取400万英镑一事，惟专责委员会没有权力传召重要证人，只能邀请相关人士自愿出席作供。之前委员会3次会议均是公开进行，讨论调查范围、方向及操作方式，昨天的会议却突然改为闭门进行。会上披露，立法会秘书处发现周浩鼎向委员会提交的研究范围建议文件，原来曾经交由特首办修改。文件电子版本清楚显示修改者为「CEO_CE」，亦即特首办的英文简称，至于修改日期则是上月底周浩鼎首次提交文件前4天。会后周浩鼎和委员会主席谢伟俊均表示，监于周三将再举行闭门会议，现阶段不便评论。

今次调查UGL事件的专责委员会，并非跨党派协商产生，而是28名非建制派议员联手，根据议事规则，以呈请方式要立法会主席将事件交付专责委员会处理，未获建制派议员支持，注定委员会内建制与非建制阵营一开始便存在猜忌怀疑，今次风波势令双方更难合作。据悉，会上周浩鼎承认是特首办主动接触他，提出修订意见，惟强调「从来没有隐瞒」云云。有关处理手法，明显存在问题。周浩鼎有权谘询其他人的意见，就调查范围提出修订，然而梁振英是委员会的调查对象，即使法律上未有明文禁止，周浩鼎身为委员会副主席，亦应当有基本的政治敏感度，知所避忌，若知悉特首办对调查范围有意见，大可建议对方经由公开渠道反映，没理由私了，更没可能像学生交功课般，索性把文件先交给特首办「批改」后再呈交。周浩鼎坚称没有隐瞒，惟事前没有向委员会主动提及接触过特首办，实在很难自圆其说。

比较文件修改前后的版本，特首办提出的改动，大致可分为三类，当中最主要的，是先厘清澳洲传媒披露UGL协议内容的完整性及真伪，以及研究UGL公开声明的真伪及可信性；其次是建议委员会研究《基本法》第47条有关特首就任申报财产的「原意」；最后一类则属于「技术修改」，诸如删减个别字眼和标点符号，未有影响原文大意。

调查范围的设定，确有可能影响委员会未来的工作方向甚至是最终结论。有非建制派议员关注，修订版将焦点放在澳洲传媒所公开的UGL协议内容之上，会否意味存在一些未公开的文件，不过有关揣测暂时未见多少凭据。法律界方面的看法亦言人人殊，有人认为梁振英希望减少调查范围的灰色地带，亦有人认为相关修订与原本文件性质大致相同。减少「灰色地带」，理论上应不会对调查工作核心造成影响。专责委员会的成立，目的是弄清事实，厘清资料真伪完整性，并无不妥；至于研究申报财产「原意」，委员会主席谢伟俊和民主派委员都担心耗费大量时间，拖慢进度，惟有关建议也未至于对调查构成实质重大妨碍。如果特首办觉得建议合情合理，就应光明正大向委员会反映意见，而不是私下联络周浩鼎。

有委员会成员以2009年立法会前议员甘乃威涉嫌无理解雇女助理为例，指出当年立法会调查事件，过程中确会谘询调查对象的意见，惟事前必会先征得专责委员会的同意，任何形式的私下交流，均非一贯做法。梁振英表示，立法会正拟定研究范围，他身为受查对象，有需要亦有权利去表达自己的看法，令调查更完整。这原则并无不妥，然而恰当的做法，应当是将专责委员会视作一个整体，进行沟通接触，经委员会商讨后再邀请他给予意见，而不是越俎代庖直接「帮」周浩鼎修改文本，徒惹「特首办干涉立法会调查」的嫌疑。周浩鼎亦应尽快交代事件始末，回应外界的诸般质疑。（完）

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