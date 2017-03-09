焦点：2017年英国经济料将稳健 但之后可能面临更严峻的退欧挑战

路透伦敦3月8日 - 根据英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)的最新预算报告，尽管英国经济迄今表现不错，但在未来数年可能更明显地感受到退欧之痛；哈蒙德希望通过此预算计划引导经济在退欧之路前进。

英国再过不久即将启动退欧谈判。哈蒙德在公布2017年预算报告时表示，英国经济抵挡住了公投退欧的冲击，目前为止“持续令评论家感到惊讶”。

据官方预测数据，2017年英国经济有望增长2.0%，高于去年11月预测的1.4%。

但从明年到2020年代末期，经济增长有可能比预想的疲弱，在2021年仅会回到2.0%的水平。

面对这样的展望，哈蒙德表示，他将坚守缩减预算赤字的计划。英国的预算赤字是全球富国中最大者之一。

“唯一负责任的行动...就是持续我们的计划，不受任何短期波动的影响，”他对议会表示。

为该项预算提供官方预测的英国预算责任办公室(OBR)表示，哈蒙德的计划看来野心不够，无法让他实现其在2020年代初达成预算平衡的目标，尤其是鉴于人口老化所造成的医疗成本正在升高。

为了解决向愈来愈多的个体经营者课税的挑战，哈蒙德表示，他们将需支付更高的国家保险费率，这惹恼了一些人，他们指控政府违反选举承诺的精神。

普华永道税务部门主管Kevin Nicholson表示，在承诺不增加传统的所得税后，政府已经找到增加收入的方式。“这揭开了一个很大的潜在摇钱树。”Nicholson说。

哈蒙德还下调股息免税额(dividends allowance)，让小企业主管和所有者更难免税将资金拿出公司，还让那些在可以享受税收优惠的养老金项目之外有大量股票投资的英国人受损。

为了解决公共服务体系一个最明显的难题，哈蒙德宣布未来三年将社会保障支出增加20亿英镑。

但他指出，所有新支出的资金都将来自预算计划，无需为此额外举债。

去年接任财政大臣后，哈蒙德没有在预算方面耍花招，反而是希望建立储备基金，以防英国经济在退欧过程中需要帮助。

“倘若经济在今年余下时间内表现疲弱，抑或英国脱欧协商变得复杂，我们预计部份资源会用在今年的11月预算上，”法国巴黎银行分析师David Tinsley表示。

**政府举债步伐放缓**

外界原预料英国6月公投决议脱欧，将立刻对经济造成沉重打击。英国约莫半数出口至欧洲。

然而，消费者持续支出，协助2016年GDP成长1.6%，更胜于德国以外的其他七国集团国家(G7)。

如今迹象显示，随着通胀升高，消费者变得更加谨慎；英镑汇价在公投后大跌，进而推升通胀。而英国与欧盟关系存在变数，则可能使得一些企业不敢轻举妄动进行长期投资。

但对今年来说，哈蒙德的预算消息颇令人振奋。

自6月以来经济增长较预期强劲，这意味当前财年英国预算赤字下降的速度可能比之前预计地更快，降到略低于520亿英镑的九年低点，或相当于GDP的2.6%。

OBR现预测从2016/17至2020/21财年，英国政府的举债规模需要比11月时预测的少235亿英镑。

然而，这大多是由于截至今年3月的这一年内出现大幅改善，凸显了后续英国面对的挑战。

经济分析师表示，该预测未纳入英国退出欧盟时需支付巨额款项的风险。

根据OBR的最新预测，英国到2021/22财年公共财政料仍处于赤字状态。

这表示赤字缩减的速度，要慢于前财相奥斯本一年前的规划，当时奥斯本希望到2019/20财年公共财政就能转为盈余。

英国借款减少，但预算仍为赤字: tmsnrt.rs/2nekNQo (完)