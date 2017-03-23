英国主权信用评级将取决于能否达成退欧贸易协议--穆迪

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月22日 - 评级机构穆迪周二称，英国的主权信用评级，将取决于英国是否能够遵照首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府所制定的路线，最终在退欧时达成贸易协议。
但穆迪称，存在“明显的下行风险”。
“这其中包括，按照里斯本条约第50条款规定在为期两年的退欧谈判结束前，可能无法达成新的或临时性的贸易安排，甚至出现更糟糕的情况，即谈判意外破裂，”穆迪在声明中称。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。