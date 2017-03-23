英国主权信用评级将取决于能否达成退欧贸易协议--穆迪

路透伦敦3月22日 - 评级机构穆迪周二称，英国的主权信用评级，将取决于英国是否能够遵照首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府所制定的路线，最终在退欧时达成贸易协议。

“这其中包括，按照里斯本条约第50条款规定在为期两年的退欧谈判结束前，可能无法达成新的或临时性的贸易安排，甚至出现更糟糕的情况，即谈判意外破裂，”穆迪在声明中称。(完)