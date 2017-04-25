4月英国民众的通胀预期持稳--花旗/YouGov调查

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。
4月调查显示，英国民众未来一年的通胀预期为2.5%，同3月相同。
截至3月份的一年内，英国消费者物价升幅保持在2.3%，同2月份持平，但仍处在2013年所见水平。商业合同中常用的零售物价涨幅降至3.1%。
对未来五至10年的通胀预期从3月的3.0%回落至2.9%。
花旗称，这样的变化可能只是其通胀追踪指标发生波动所致，但又补充说若预期进一步持续下降，则可能强化那些希望维持利率不变的英国央行官员的论点。
花旗这项调查在4月20-21日进行，YouGov公司访问了2,057位成年人。(完)
(编译 孙国玉/艾茂林; 审校 汪红英/蔡美珍)
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