版本:
中国
时事要闻 | 2017年 3月 23日 星期四 15:10 BJT

英国警方在伦敦袭击案后逮捕数人--Sky电视台

路透伦敦3月23日 - 英国Sky News电视频道周四援引未具名消息人士的话报导，英国警方已在突查伯明翰一栋房子时逮捕数人，这是警方对周三议会大厦袭击案进行调查的一部分。

英国议会大厦附近周三有五人死亡和大约40人受伤，一辆汽车冲撞行人，并有一名袭击者持刀刺杀一名警察。 (完)

(编译 汪红英；审校 白云)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐