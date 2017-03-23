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时事要闻 | 2017年 3月 23日 星期四 19:34 BJT

特雷莎·梅称发动伦敦袭击案的男子出生于英国 曾被情报机构调查过

路透伦敦3月23日 - 英国首相特雷莎·梅周四称，周三对议会大厦发动袭击的男子出生于英国，他曾被情报机构调查过。

“我能确认的是这名男子出生于英国，几年前他曾因涉嫌与暴力极端行为有关而被MI5调查，”特雷莎·梅对议员们说道。

“那时他是个次要人物，”她补充说。“那个案子已经过去，他目前并不在情报机构关注的范围内。”

她说，事先没有有关他的企图或是密谋的情报。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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