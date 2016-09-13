英国8月CPI涨幅持稳 尽管面临退欧压力

路透伦敦9月13日 - 英国8月通胀率意外持稳，使得英国央行仍然存在再度降息的可能性，尽管在6月公投退欧后原材料成本大涨。

英国统计局周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.6%。路透调查预估为上升0.7%。

服装、酒店和酒类价格下降，抵消了燃料、食品与机票价格上涨的影响。

“原材料成本连续第二个月上涨，部分缘于英镑贬值。不过几乎没有迹象显示其已渗入消费物价，”英国统计局的统计员Mike Prestwood表示。

英国央行上月表示，英镑兑美元和欧元在退欧公投之后挫跌10%，将可能让物价在数年内面临上行压力，并导致通胀率超过2%的目标。

但该央行称，多数决策者仍预计今年晚些时候会再次降息，但本周的议息会议料不会采取进一步行动。

本月稍早公布的采购经理人调查显示，服务业企业的提价幅度为2014年初以来最高，同时制造业报告投入成本增速创五年来最大。

英国统计局周二公布的生产者物价指数(PPI)数据显示，8月PPI投入物价较上年同期增长7.6%，为2011年12月以来最大增幅。

但产出物价较上年同期仅增长0.8%，增幅低于分析师预期，但仍然是2014年1月以来最大。(完)