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国际财经 | 2016年 9月 7日 星期三 17:02 BJT

8月英国房价连续第二个月下降--Halifax

路透伦敦9月7日 - 英国抵押贷款机构Halifax周三公布，8月英国房价连续第二个月下降，年率降至逾一年最低水准。

Halifax称，8月房价较前月下滑0.2%，7月则为下降1.1%，年率增幅从7月的8.4%降至6.9%。

路透所调查分析师此前预计，英国8月房价较前月下降0.4%，较上年同期上涨7.0%。

“房价涨速放缓符合我们在2015年底时的预期，”Halifax分析师Martin Ellis称。

“由于房价上涨速度仍高于涨薪速度，购房难度越来越高，预计这种情况会压制购房需求，从而抑制房价增长，”Ellis还表示。(完)

(编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)

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