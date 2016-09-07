8月英国房价连续第二个月下降--Halifax

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月7日 - 英国抵押贷款机构Halifax周三公布，8月英国房价连续第二个月下降，年率降至逾一年最低水准。
Halifax称，8月房价较前月下滑0.2%，7月则为下降1.1%，年率增幅从7月的8.4%降至6.9%。
路透所调查分析师此前预计，英国8月房价较前月下降0.4%，较上年同期上涨7.0%。
“房价涨速放缓符合我们在2015年底时的预期，”Halifax分析师Martin Ellis称。
“由于房价上涨速度仍高于涨薪速度，购房难度越来越高，预计这种情况会压制购房需求，从而抑制房价增长，”Ellis还表示。(完)
(编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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