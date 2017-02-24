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国际财经 | 2017年 2月 24日 星期五 18:19 BJT

总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委

路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。

多姆布雷特还表示，银行可能将失去准入通行权，而且任何替代性的安排都可能将伴随风险，令市场准入处于持续不定的状态中。

“所以英国对欧盟市场的准入前景看似相当黯淡，”多姆布雷特在伦敦说道。

“我预计伦敦仍将是知名的全球金融中心，”多姆布雷特还称。“然而，我还预计一些总部位于英国的市场参与者将迁出至少一部分业务，以对冲英国脱欧谈判的一切可能的结果。”(完)

(编译 王琛；审校 高琦)

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