焦点：英国退欧前 一些银行悄悄壮大法兰克福的并购团队

路透法兰克福11月7日 - 随着德国并购交易市场升温，全球银行业者正在悄悄地在法兰克福壮大自己的投资银行团队。这使其成为英国公投退出欧盟的最大受益者之一的机会大增。

中国在德国的投资快速增长，以及德国化工、制造与制药等行业的企业并购活动增多，已促使银行业者在德国安排更多的人员。这与以往把多数人员配置在伦敦的通常做法不同。

城市与银行业官员表示，新趋势让法兰克福处于有利位置，将能够因英国退欧导致银行业务撤离伦敦而受益。作为欧洲央行(ECB)所在地以及欧盟第二大资本市场，法兰克福的地位已经得到提升。

“因为在全球银行业费用收入中的份额不断上升，德国正在成为更为重要的市场，”巴克莱(BARC.L)德国分支的执行长Alexander Doll对路透表示。

当英国公投决定退出欧盟的时候，外界广泛预期，驻在伦敦的金融企业将会失去“单一牌照(passporting)”权利。“passporting”是欧盟的一种机制，允许金融企业在整个欧盟范围内开展经营，但只需受一国监管机构的监督。

这种变故促使巴黎、都柏林和卢森堡等其它金融中心鼓励银行、保险公司和基金公司在他们那里建立据点，并获得当地的“牌照”。

与其他欧洲国家不同的是，德国迄今仍不太愿意通过税负优惠、或者派遣重要官员招商来吸引银行业，而是采取低调作风。

**在欧元区立足**

预计伦敦在英国脱欧之后仍将是一大金融中心，法兰克福称企业可以只将一部分业务放在它这里，并不鼓励大规模出走英国。

“银行业想把大量业务留在英国，但作为风险对冲，会把一些业务放到德国，”总部在伦敦的猎头公司Alderbrooke合伙人Alex Howard-Keyes说。

“如果他们一定要在欧元区有个立足之地的话，那么法兰克福显然是最佳选择，”他说。“法兰克福是对冲英国退欧风险的避风港，而且位于欧洲最大的经济体内。”

德意志银行(DBKGn.DE)的EMEA(欧洲、中东及非洲地区)投资银行主管Alasdair Warren上月对路透说，他计划从伦敦抽调更多银行家充实到法兰克福。

路透在法兰克福访问的几家银行和猎头公司表示，虽没有从伦敦大举迁移到法兰克福，但他们正加强对该区域的侧重。

“我们相信欧元区，相信市场，”这名银行家匿名表示，因计划尚未正式公布。“这和英国脱欧无关，但我觉得在这种情况下也没有害处。”他拒绝透露计划细节。

**中国投资极为诱人**

明显吸引国际银行界人士的一点，是如汤森路透数据所显示的，中国投资者今年以来在德国完成了价值超过100亿美元的交易，相当于2015年全年的约40倍，在英国则完成了37亿美元交易。

德国的投行市场比英国小得多，在欧洲、中东和非洲(EMEA)总费用收入中占10%的份额，英国则拿到了23%，但银行家预计德国的比例会上升。

“德国并购市场终于苏醒了，”法兰克福一位银行家匿名表示。

“德国一直落后，但现在化工和制药等一些重要产业活跃起来。眼下的环境大好。”

英国曾表示，将在3月底展开正式脱欧谈判，但一些银行表示，考虑最早在明年就开始迁移员工和业务，以防出现英国“硬脱欧”或失去欧盟单一市场的准入。

德国外资银行协会的Oliver Wagner称，有些银行认为把法兰克福作为欧盟市场的前哨符合商业逻辑，但没有具体举例。

**法兰克福单一牌照前哨**

多年来，法兰克福一直宣传自己是欧洲金融之都的替代之选，它也是德国为数不多的几座允许建设高层写字楼的城市之一。高层写字楼是大银行钟情的办公场所。

但伦敦的规模要大得多。举例来说，根据智库Bruegel在2014年分析的各国报告数据，美国投行将2.6%的欧洲员工安排在德国，而放在英国的比例却高达88%。

一些美国投资银行家认为，英国脱欧的一大赢家会是纽约，因为一些目前在伦敦经营的业务自然而然会回到本国的总部。

但多数全球性银行都在法兰克福设有总部，所以它们有望根据单一市场牌照计划，获得在欧盟市场运营的许可证。

德国央行的统计数据显示，共有159家外资银行在法兰克福设立总部，员工数约为62,300人。

德国外资银行协会称，目前在德国约有30家银行在伦敦获得单一牌照，其中一半已经在法兰克福设有子公司。

**讨好亚洲**

法兰克福现在正悄然向全世界的企业抛去橄榄枝。

“我们主要是通过与考虑迁移业务的企业建立合作伙伴关系。不会有像其他国家那样大规模的营销活动，”Wagner称。

但法兰克福官员正在展开宣传活动。法兰克福所在黑森州的经济部长Tariq Al-Wazir近期造访了日本和韩国，向当地金融机构及企业介绍了英退后法兰克福的优势所在。

但法兰克福官员面临的最大挑战之一，是令银行相信他们的城市能够和伦敦相媲美。巴黎最新的造势活动揶揄称，“您最后一次去法兰克福度周末是什么时候？”(完)