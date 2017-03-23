欧央行执委称英国银行业者迁至欧元区或无需通过冗长测试

路透法兰克福3月22日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周三称，在英国退欧后将业务搬迁至欧元区的银行业者或可加速进程，因监管当局有意豁免对他们的风险模型进行冗长的初步测试。

劳滕施莱格对银行业高管说，欧洲央行或有意暂时取消预先批准这些银行金融模型的规定，前提是这些模型已在英国获得批准。这证实了路透之前的一则独家新闻。

对这类内部模型的评估可能耗费数月，因此欧洲央行的暂时宽免可望加快这些银行的迁移；鉴于法兰克福、巴黎、卢森堡与都柏林均寻求从伦敦手中抢下业务，这有可能重塑欧洲金融业版图。

“关于内部模型，我们在时间方面将力争通融，”劳滕施莱格说，“将会有一个过渡期，在这段时期内，新进入欧元区的机构可能采用未经欧洲央行批准的内部模型。”

劳滕施莱格表示，获得上述豁免所需具备的条件是，风险模型必须已经得到英国央行审慎监管局(PRA)的批准，银行业者必须已经向欧元区提出内部模型批准的申请。

“一旦我们批准或拒绝了银行的模型申请，过渡期就结束了，”她补充说。

英国将于3月29日启动脱欧进程，留在英国的银行业者几乎肯定将失去从伦敦进入欧盟单一市场的准入权。

不过劳滕施莱格警告称，虽然有加速处理申请的政策，但银行业不应期望监管会放宽，欧洲不会为了吸引银行业者而放弃自己的标准。

“我们不会接受空壳公司，”她说。“所有申请进入欧元区的公司必须具备充分的当地风险管控机制，充足的当地员工和经营独立性。”(完)