英国银行业计划收紧消费信贷供给比例创2008年以来最高--央行

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透伦敦4月13日 - 根据英国央行一项调查，未来三个月计划收紧消费信贷供给的英国放贷机构比例，为2008/09年金融危机以来最高，这项结果可能加深英国经济前景疑虑。
英国央行季度信贷状况调查显示，英国放贷机构预计未来三个月收紧无担保消费信贷的净比例为18.8%。
在英国央行上次季度调查中，7.9%的银行业者称计划进行类似的收紧。
这是自2008年底以来最高比例的银行计划收紧消费信贷。而2008年的英国深陷衰退。据称经济前景是目前为止对信贷供给计划最大的拖累因素。
消费信贷去年强劲扩张，为家庭维持开支起到帮助作用，而正是家庭开支助推了去年6月英国公投退欧之后强劲的经济增势。
但周四的数据将加剧对消费支出前景的担忧。受退欧公投及全球油价上涨拖累，英镑走贬，致使物价高涨，令消费者承受的压力越来越重。
英国央行的调查还显示，企业投资转弱对第一季企业信贷需求造成“严重拖累”。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/高琦)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。