英国银行业计划收紧消费信贷供给比例创2008年以来最高--央行

路透伦敦4月13日 - 根据英国央行一项调查，未来三个月计划收紧消费信贷供给的英国放贷机构比例，为2008/09年金融危机以来最高，这项结果可能加深英国经济前景疑虑。

英国央行季度信贷状况调查显示，英国放贷机构预计未来三个月收紧无担保消费信贷的净比例为18.8%。

在英国央行上次季度调查中，7.9%的银行业者称计划进行类似的收紧。

这是自2008年底以来最高比例的银行计划收紧消费信贷。而2008年的英国深陷衰退。据称经济前景是目前为止对信贷供给计划最大的拖累因素。

消费信贷去年强劲扩张，为家庭维持开支起到帮助作用，而正是家庭开支助推了去年6月英国公投退欧之后强劲的经济增势。

但周四的数据将加剧对消费支出前景的担忧。受退欧公投及全球油价上涨拖累，英镑走贬，致使物价高涨，令消费者承受的压力越来越重。

英国央行的调查还显示，企业投资转弱对第一季企业信贷需求造成“严重拖累”。(完)