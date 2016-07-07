焦点：英国银行业压力加剧 英镑Libor-OIS之差攀抵四年高位

路透伦敦7月6日 - 英国脱欧后该国银行系统压力加剧，银行间短期英镑拆借利差翻倍，达到四年来最高水平。

伦敦银行间拆放款利率(Libor)与隔夜利率交换(OIS)之差是衡量银行间放贷意愿的一个指标，可能是银行系统体质最基础的风向标。该项利差扩大，适值英国经济前景骤然黯淡之际。

英镑、对英国国内经济敏感的个股，以及银行股均大跌，英国央行准备放松政策，应对很多经济学家称之为隐然若现的衰退。

英国央行本周采取措施，确保英国银行业维持经济体系的信贷流动，下调银行须持有的资本储备要求，可能额外释放1,500亿英镑用于放贷。

指标三个月英镑Libor-OIS之差扩大至33个基点，为2012年8月以来最高，6月23日公投前仅约17个基点。过去四年来，该利差多数时间持于10-15个基点的窄幅区间内。

DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio说，需要密切关注该利差的扩大，警惕更广泛的金融压力，英国央行已意识到这一点。

“我们并未处在(衰退)边缘，但衰退的可能性在上升，收益率曲线趋平表明了这一点。”

“现在仍处于初期阶段，但收益率曲线趋平对于银行业而言不是件好事，因为这侵蚀银行业的净利差。长期收益率下降的环境将令金融业承受很大的压力，”他说。

英国两年期和10年期公债收益率之差已收窄至60个基点，为2008年10月以来最窄。收益率曲线趋平被普遍视为经济增长放缓和利率降低的先兆。

指标三个月Libor-OIS之差扩大，主要是因OIS变动所致。OIS衡量市场对利率走向的看法。交易员已将OIS压低逾20个基点，实际上反映了英国央行降息，而银行间Libor已下降约4个基点。

三个月期OIS目前处于19个基点的纪录低点，英国公投之前高于40个基点，这暗示英国央行未来几周降息25个基点的预期已经完全被市场消化。三个月英镑Libor下降了约6个基点至52基点。

“三个月Libor与OIS价差拉大至2012年夏季以来最阔水平，应该继续支持资金流向安全投资交易，”荷兰国际集团(ING)外汇策略主管Chris Turner称。

公债价格自公投以来飙升，不管是英国还是全球其他地区皆如此。指标10年期英国公债收益率周三跌至纪录低点0.72%，较6月23日几乎跌去一半。

英国金融类股.FTNMX8350自公投后下挫16%，其中巴克莱(BARC.L)市值蒸发了至多三分之一，苏格兰皇家银行(RBS.L)股价跌幅更是高达40%。

金融类股下跌是因为外界担忧他们对英国商业房地产的风险头寸，七家房地产基金本周已经冻结了资金赎回。

虽然Libor与OIS差价自公投以来上升了一倍，但其名义水平仍远低于全球金融危机时的水准，当时在2008年11月超过了300个基点。(完)