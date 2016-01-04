独家：越来越多银行在英国无纳税 工党要求采取更严厉举措

路透伦敦1月3日 - 又有两家投资银行报告称2014年未在英国零纳税，这促使反对党工党呼吁政府将去年修改的税法再改回来。

花旗集团及瑞士信贷在过去两周揭露，旗下英国主要子公司在2014年未支付分毫企业所得税，这是目前所能取得的最新年度数据。这意味着在欧洲主要金融中心经营业务的10家最大外国投资银行及商业银行中，有七家表示在2014年不用付税。

2014年这10大银行集团共在英国产生了超过400亿美元的费用收入，获利65亿美元，并雇用近五万人。但当年他们所贡献的所得税仅2.05亿美元。

工党负责财政事务的议员John McDonnell表示，“这些可憎的调查结果，对于政府对金融业的课税措施无异是一大讽刺。”

据路透上月的报导，其他五家银行为摩根大通、野村控股、德意志银行、美银美林和摩根士丹利。五家银行均不予置评。也没有证据显示这些银行有违反任何税法的行为。

很多公司通过纳税计划来管理他们的税金账单，银行业游说团体称，公司所得税仅仅是投行需要支付的多项税赋中的一项。英国对投行人士的奖金课以重税。

“政府认为，银行业者应对恢复公共财政稳定做出合理的贡献，这点至关重要，政府已采取重要举措来确保他们做到了这点，”财政部的一位发言人称。英国税务部门称，确保所有企业根据英国法律按时纳税，但拒绝就银行业纳税情况置评。

**银行税**

迫于银行业威胁将业务迁出伦敦的压力，英国财政大臣奥斯本在7月表示，将基于银行资产规模征收的银行税税率减半，并将限制税基。

他同时将银行业的公司所得税税率上调至较标准税率高出8个百分点。

税务专家表示，公司所得税比银行税更容易规避。

McDonnell表示，这些数字显示奥斯本“耳根子软”，“该报告应会在财政部拉响警钟，他(奥斯本)应立即扭转有关银行课税的决定。”

苹果和亚马逊等大型集团近年来转移利润的消息爆出后，避税在英国已经成为热门的政治话题。去年，监管机构要求银行披露从各个国家获得的利润各缴纳了多少税款。12月31日，花旗集团表示，其在英国的两家主要子公司合计获利3.08亿美元，但过去的亏损记录使其实际缴税为零。

瑞士信贷未纳税，是因为2014年在英国录得亏损。瑞士信贷公布，大部分欧洲的获利源自瑞士，而瑞士的实际税率远低于英国。

以费用收入计前10大外资投资银行中，只有三家在2014年缴纳了公司所得税。高盛集团伦敦分支获利为20亿美元，缴税2,700万美元；瑞银集团在英国获利1.4亿美元，缴税400万美元。这两家银行均拒绝置评。

这10大银行中，纳税最多的是法国巴黎银行，其英国分支获利9.54亿美元，缴税1.74亿美元。法国巴黎银行英国分支聚焦于投资银行和商业银行业务。

“法国巴黎银行决心在税务方面尽到公民义务，”该行在声明中说。

不可能将巴克莱和汇丰控股等英国银行业者的(税收)贡献进行对比，虽然它们都有投行业务，但他们的国别报告还包括了零售银行业务的纳税。巴克莱拒绝置评，未联系到汇丰控股发表评论。

大型银行税费图表：reut.rs/1NYFXun

(完)